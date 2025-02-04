Нико Гонсалес: Нет лучше клуба, чем «Манчестер Сити»

Хавбек, который ранее перешел в «Манчестер Сити» из «Порту», высказался о сделке. Он рад, что продолжит карьеру в команде Хосепа Гвардиолы.

«На данном этапе карьеры это прекрасная возможность для меня. Мне 23 года, и я хочу попробовать себя в Англии. Для меня нет лучшего клуба, чем "Ман Сити". Посмотрите, какой состав у них здесь. Это невероятно, здесь полно игроков мирового класса. В мире нет футболиста, который не хотел бы стать частью этой команды.

Я по-настоящему взволнован! Я просто хочу встретиться со своими товарищами по команде и персоналом, а затем сыграть перед болельщиками "Сити"!» — приводит слова Гонсалеса The Athletic.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне Гонсалес провел 29 матчей во всех турнирах. У футболиста 7 голов и 6 результативных передач.