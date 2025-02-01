«Ньюкасл» — «Фулхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Англиина выезде переигралсо счетом 2:1.

На гол Джейкоба Мерфи гости ответили точными ударами Рауля Хименеса и Родриго Муниза.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Фулхэм 1:2 Голы: 1:0 Джейкоб Мёрфи (37'), 1:1 Рауль Хименес (61'), 1:2 Родриго Мунис (82') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 64'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Ллойд Келли, 87'), Бруно Гимарайнс (Льюис Майли, 87'), Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Уильям Осула, 87'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 65'), Александер Исак, Энтони Гордон Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Эмиль Смит-Роу (Андреас Перейра, 72'), Сандер Берге, Саша Лукич, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 73'), Алекс Айуоби (Райан Сесеньон, 79'), Адама Траоре (Исса Диоп, 88') Предупреждения: Йоаким Андерсен (17'), Энтони Робинсон (20'), Дэниел Бёрн (36'), Жоэлинтон (45 + 3'), Сандро Тонали (78'), Энтони Гордон (82'), Андреас Перейра (85'), Бернд Лено (90 + 2')

У «Ньюкасла» осталось 41 очко и пятое место. В активе «Фулхэма» 36 баллов и девятая строчка.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Эвертон» разгромил «Лестер» со счетом 4:0.

Авторами забитых мячей стали Абдулайе Дукуре, Бету (дважды) и Илиман Ндиайе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Лестер 4:0 Голы: 1:0 Абдулайе Дукуре (1'), 2:0 Бету (6'), 3:0 Бету (45 + 2'), 4:0 Илиман Ндиайе (90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Джек Харрисон, 88'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко (Нэйтан Паттерсон, 88'), Джеймс Гарнер (Тим Айрогбунам, 82'), Идрисса Гана Гейе, Йеспер Линдстрём (Эшли Янг, 75'), Абдулайе Дукуре, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен, Ваут Фас, Янник Вестергор (Калеб Околи, 60'), Джеймс Джастин (Woyo Coulibaly, 76'), Билаль эль-Ханнус, Бубакари Сумаре, Гарри Уинкс, Джейми Варди (Патсон Дака, 60'), Бобби Декордова-Рид (Стефи Мавидиди, 76'), Джордан Айю

В активе «Эвертона» теперь 26 очков и 15-е место. У «Лестера» 17 баллов и 17-я строчка.