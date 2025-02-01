1-й таймАтлетико — МальоркаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн«Атлетико» — «Мальорка». Онлайн
  • 20:01
    • «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», Салах оформил дубль
  • 19:40
    • Дубль Никишина помог СКА обыграл московское «Динамо»
  • 19:31
    • «Бавария» «перестреляла» «Хольштайн», «Фрайбург» одолел «Бохум»
  • 18:43
    • Александрова стала финалисткой турнира в Линце
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» уступил «Фулхэму», «Эвертон» разбил «Лестер»

    «Ньюкасл» — «Фулхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Фулхэм Эвертон Лестер Сити
    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на выезде переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

    «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эвертон»

    На гол Джейкоба Мерфи гости ответили точными ударами Рауля Хименеса и Родриго Муниза.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Фулхэм 1:2
    Голы: 1:0 Джейкоб Мёрфи (37'), 1:1 Рауль Хименес (61'), 1:2 Родриго Мунис (82') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 64'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Ллойд Келли, 87'), Бруно Гимарайнс (Льюис Майли, 87'), Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Уильям Осула, 87'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 65'), Александер Исак, Энтони Гордон Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Эмиль Смит-Роу (Андреас Перейра, 72'), Сандер Берге, Саша Лукич, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 73'), Алекс Айуоби (Райан Сесеньон, 79'), Адама Траоре (Исса Диоп, 88') Предупреждения: Йоаким Андерсен (17'), Энтони Робинсон (20'), Дэниел Бёрн (36'), Жоэлинтон (45 + 3'), Сандро Тонали (78'), Энтони Гордон (82'), Андреас Перейра (85'), Бернд Лено (90 + 2')

    У «Ньюкасла» осталось 41 очко и пятое место. В активе «Фулхэма» 36 баллов и девятая строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Эвертон» разгромил «Лестер» со счетом 4:0.

    Авторами забитых мячей стали Абдулайе Дукуре, Бету (дважды) и Илиман Ндиайе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Лестер 4:0
    Голы: 1:0 Абдулайе Дукуре (1'), 2:0 Бету (6'), 3:0 Бету (45 + 2'), 4:0 Илиман Ндиайе (90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Джек Харрисон, 88'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко (Нэйтан Паттерсон, 88'), Джеймс Гарнер (Тим Айрогбунам, 82'), Идрисса Гана Гейе, Йеспер Линдстрём (Эшли Янг, 75'), Абдулайе Дукуре, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен, Ваут Фас, Янник Вестергор (Калеб Околи, 60'), Джеймс Джастин (Woyo Coulibaly, 76'), Билаль эль-Ханнус, Бубакари Сумаре, Гарри Уинкс, Джейми Варди (Патсон Дака, 60'), Бобби Декордова-Рид (Стефи Мавидиди, 76'), Джордан Айю

    В активе «Эвертона» теперь 26 очков и 15-е место. У «Лестера» 17 баллов и 17-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» разгромит «Эспаньол»?!
  • «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Саид Нурмагомедов охладит пыл дерзкого Оливейры?
  • Нурмагомедов — Оливейры. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Догонит ли «Монако» «Марсель»?
  • «Монако» — «Осер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.39
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Оливейры
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.80
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры