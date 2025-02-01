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    «Монако» — «Осер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Осер Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 20-го тура Лиги 1 Франции «Монако» на своем стадионе «Луи II» примет «Осер». Встреча команд запланирована на 1 февраля 21:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После 19 туров «Монако» имеет 34 очка и с этим результатом занимает 3-е место в турнирной таблице. Последним результатом стала победа над «Ренном» со счетом 3:2. В случае победы «монегаски» могут вплотную подобраться к «Марселю», идущему впереди на 3 пункта.

    «Осер» не смог выиграть в пяти последних матчах Лиги 1 — 2 поражения и 3 ничьи. Последним результатом команды в турнире стала ничья 1:1 с «Сент-Этьеном». После этого клуб набрал 23 очка и сейчас занимает 11-е место, но в случае успеха может претендовать на 10-ю строчку.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок от экспертов:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз на игру с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.38 на победу «Монако», 7.80 на победу «Осера» и 5.65 на ничью.

    • Искусственный интеллект пророчит «Монако» победу со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Осер» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также есть информация о статистике и стартовых составах команд.

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