После 19 туров «Монако» имеет 34 очка и с этим результатом занимает 3-е место в турнирной таблице. Последним результатом стала победа над «Ренном» со счетом 3:2. В случае победы «монегаски» могут вплотную подобраться к «Марселю», идущему впереди на 3 пункта.
«Осер» не смог выиграть в пяти последних матчах Лиги 1 — 2 поражения и 3 ничьи. Последним результатом команды в турнире стала ничья 1:1 с «Сент-Этьеном». После этого клуб набрал 23 очка и сейчас занимает 11-е место, но в случае успеха может претендовать на 10-ю строчку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок от экспертов:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз на игру с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.38 на победу «Монако», 7.80 на победу «Осера» и 5.65 на ничью.
- Искусственный интеллект пророчит «Монако» победу со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Осер» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также есть информация о статистике и стартовых составах команд.
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