В матче 20-го тура Лиги 1 Франциина своем стадионе «Луи II» примет. Встреча команд запланирована на 1 февраля 21:00 мск.

После 19 туров «Монако» имеет 34 очка и с этим результатом занимает 3-е место в турнирной таблице. Последним результатом стала победа над «Ренном» со счетом 3:2. В случае победы «монегаски» могут вплотную подобраться к «Марселю», идущему впереди на 3 пункта.

«Осер» не смог выиграть в пяти последних матчах Лиги 1 — 2 поражения и 3 ничьи. Последним результатом команды в турнире стала ничья 1:1 с «Сент-Этьеном». После этого клуб набрал 23 очка и сейчас занимает 11-е место, но в случае успеха может претендовать на 10-ю строчку.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок от экспертов:

Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз на игру с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз на игру с коэффициентом 2.00. Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.38 на победу «Монако», 7.80 на победу «Осера» и 5.65 на ничью.

Искусственный интеллект пророчит «Монако» победу со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Осер» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также есть информация о статистике и стартовых составах команд.

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