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    Кечинов считает, что подписание Малкома усилит «Зенит»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит».

    Малком может вернутся в «Зенит»
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    Малком может вернутся в «Зенит»

    «Такой футболист, как Малком, нужен любой команде. Он был лидером и ключевым игроком в "Зените".

    Не знаю, в каком сейчас он находится состоянии, но, если он вернётся, это однозначно будет усиление для питерцев. У Малкома очень высокий уровень», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • Напомним, что Малком выступал за «Зенит» в период с 2019 по 2023-й год. Нападающий перешел в «Аль-Хиляль», в нынешнем сезоне Малком провел 15 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

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