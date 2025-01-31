Кечинов считает, что подписание Малкома усилит «Зенит»

Экс-футболиствысказался о возможном возвращении нападающего

«Такой футболист, как Малком, нужен любой команде. Он был лидером и ключевым игроком в "Зените".

Не знаю, в каком сейчас он находится состоянии, но, если он вернётся, это однозначно будет усиление для питерцев. У Малкома очень высокий уровень», — сказал Кечинов Чемпионату.

Напомним, что Малком выступал за «Зенит» в период с 2019 по 2023-й год. Нападающий перешел в «Аль-Хиляль», в нынешнем сезоне Малком провел 15 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.