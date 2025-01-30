Малком хочет вернуться в «Зенит»

может покинутьпосле завершения сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Малком рассматривает вариант с возвращением в «Зенит».

По данным источника, Малком не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле».

Бразильский нападающий считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Зенита» за 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 14 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.