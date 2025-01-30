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    Малком хочет вернуться в «Зенит»

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    Малком может покинуть «Аль-Хиляль» после завершения сезона.

    Малком
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    Малком

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», Малком рассматривает вариант с возвращением в «Зенит».

    По данным источника, Малком не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле».

    Бразильский нападающий считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

    Малком перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Зенита» за 60 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 14 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

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