Слот: Благодаря новому формату Лиги чемпионов не важно, выиграем мы или проиграем

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Я счастлив быть в том положении, в котором мы находимся с командой. Благодаря новому формату Лиги чемпионов не важно, выиграем мы или проиграем.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять этот формат. Теперь я могу быть на 100% уверен, что неважно, окажемся ли мы первыми или вторыми, поскольку мы играем с командой, которая финиширует на 14-м, 15-м, 16-м или 17-м месте, а затем жеребьевка, покажет, с кем нам предстоит играть.

Этот матч не имеет никакого значения для нас с точки зрения результата в турнирной таблице. Но один очень мудрый человек сказал мне, что никогда не видел ничего хорошего в проигрыше футбольного матча, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы попытаться победить», — цитирует Слота ESPN.

Матч между ПСВ и «Ливерпулем» состоится сегодня, 29-го января, в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.