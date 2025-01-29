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    Серия А. «Интер» продолжает погоню за «Наполи»

    Итоги 22-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер»
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    «Интер»
    Лидеры итальянской Серии А одержали победы в 22 туре. «Наполи» сохранил первое место, «Интер» — не отстаёт, в тройке лидеров — «Аталанта». «Лацио» и «Ювентус» потерпели фиаско, но остались в топ-5.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице итальянского чемпионата произошли всего четыре изменения. «Милан» смог подняться на одну строчку и занял 7 место, опередив в первенстве «Болонью», которая в свою очередь опустилась на 8 позицию.

    Поменялись местами «Торино» (10 место) и «Удинезе» (11 место), а также «Эмполи» (14 место) и «Кальяри» (15 место).

    Календарь и таблица Серии А

    Коснулись перестановки и в зоне вылета: «Верона» покинула группу аутсайдеров,
    поднявшись на 17 место, а «Лечче» потерял одну позицию и теперь занимает 18 строчку.

    Чемпионская гонка

    На данный момент на титул чемпиона Италии претендует два клуба. В лидерах пока «Наполи», который набрал 53 очка. «Адзурри» в минувшем туре выиграли у «Ювентуса» (2:1).

    Самое интересное, что экс-чемпион Италии одержал волевую победу над туринским коллективом. За «Юве» на 43-й минуте отличился Рандаль Коло-Муани. За «Наполи» потом последовали голы в исполнениии Андре-Франка Замбо-Ангиссы и Ромелу Лукаку.

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    • Отметим, что «Ювентус» занимает 5 место в итальянском первенстве, набрав 37 пунктов.

    За неаполитанцами пытается угнаться действующий чемпион «Интер». Миланский коллектив переиграл «Лечче» в гостевом поединке (4:0). В составе победителей голами отметились Давиде Фраттези, Лаутаро Мартинес, Дензел Думфрис и Мехди Тареми. Таким образом «нерадзурри» набрали 50 баллов, к тому же у «Интера» ещё есть игра в запасе.

    Вне конкуренции

    «Аталанта» — вне конкуренции, команда пока не претендует на первые два места в чемпионате, на которых сейчас идут «Наполи» и «Интер». В тоже время команде не грозят строчки ниже третьей. На данный момент «королева провинциалов» застолбила за собой место в топ-3 Серии А. В рамках 22 тура итальянского первенства «Аталанта» переиграла «Комо» (2:1) и набрала 46 очков.

    На четвертом месте расположился «Лацио», у которого в активе 39 пунктов. В рамках 22 тура чемпионата Италии римский коллектив уступил «Фиорентине» (1:2). «Фиалки» аккумулировали 36 очков, сохранив 6 место в таблице.

    Выступление топ-клубов

    Для «Милана» и «Ромы» минувшиий тур получился удачным, клубы одержали победы и подтянулись к группе лидеров итальянского первенства.

    7 место в итальянском чемпионате занимает «Милан», который набрал 34 очка. «Россонери» с трудом переиграли «Парму» (3:2).

    «Милан» — «Парма»
    globallookpress.com

    На 9 строчке Серии А расположилась «Рома», у которой 30 пунктов. Римский клуб на выезде смог выиграть у «Удинезе» (2:1).

    Тур № 23

    Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 31 января по 3 февраля.

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    В центральном матче сразятся «Милан» и «Интер», игра запланирована на воскресенье, 2 февраля. В этот же день состоится игра между «Ромой» и «Наполи».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Аталанта» примет «Торино», «Ювентус» сыграет с «Эмполи», «Фиорентина» сыграет против «Дженоа».

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