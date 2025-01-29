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    Артига: Доволен нынешними игроками «Химок»

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига считает, что сейчас в его распоряжении находится вполне боеспособный коллектив.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Считаю, что сбор и наша подготовка проходят очень хорошо. Самое важное — подготовить игроков, чтобы они не получили травмы. Сейчас начинается вторая часть нашего сбора, мы хотим делать упор на тактику.

    Сейчас имеется большая разница по сравнению с летним сбором. Я приехал в команду за 15 дней до начала чемпионата, и у нас было 38 игроков. Сейчас у нас есть 20–23 игрока. Для футболистов это важно, они знают, что они могут себя показать.

    Сейчас никто команду не покидает. Понятно, что мы сейчас не можем кого‑то подписать. Нужно ждать. Я доволен игроками, которые сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Артига «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров «Химки» идут на 13-й позиции в таблице РПЛ с 16 очками.

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