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    «Бавария» подписала нового вратаря

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    Мюнхенская «Бавария» сообщила о трансфере 21-летнего голкипера Йонаса Урбига из «Кёльна».

    Йонас Урбиг
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    Йонас Урбиг

    Соглашение истекает в июне 2029 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 7 млн евро.

    «Мюнхенская "Бавария" — один из самых больших клубов в мире. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и с нетерпением жду возможности как можно скорее познакомиться с новой командой.

    Моя цель — каждый день работать над собой в профессиональном плане и продолжать развиваться в нашей вратарской команде под руководством Мануэля Нойера», — приводит слова Урбига пресс-служба клуба.

    В текущем сезоне Урбиг провел 11 матчей во всех турнирах, два из которых отыграл «на ноль».

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