«Бавария» подписала нового вратаря

Мюнхенскаясообщила о трансфере 21-летнего голкипераиз

Соглашение истекает в июне 2029 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 7 млн евро.

«Мюнхенская "Бавария" — один из самых больших клубов в мире. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и с нетерпением жду возможности как можно скорее познакомиться с новой командой.

Моя цель — каждый день работать над собой в профессиональном плане и продолжать развиваться в нашей вратарской команде под руководством Мануэля Нойера», — приводит слова Урбига пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Урбиг провел 11 матчей во всех турнирах, два из которых отыграл «на ноль».