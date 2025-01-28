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    Агаларов рассказал о задачах «Динамо» Мх в нынешнем сезоне РПЛ

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    Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал о потенциале своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

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    «Какова задача клуба на сезон? Я бы сказал, что было бы неплохим место в первой десятке. Нужно избежать зоны стыков и подняться чуть‑чуть повыше. Это было бы неплохо для первого сезона.

    Чего никогда нельзя делать в "Динамо"? Обычно за технические ошибки не ругают футболистов, если это, конечно, не повторяющиеся какие‑то моменты, а ругают в основном, если видят, что нет желания, нет азарта. За это можно поругать и нужно ругать.

    Чем не может поступиться "Динамо"? Я думаю, что это пререкание, наверное, со стилем "Динамо" с некоторыми понятиями, которые есть у нас в клубе, такими как борьба на каждом участке поля, навязывание борьбы, азарт, страсть, которые у нас не отнять. Нам без разницы, кто против нас играет. Я думаю, это увидели многие болельщики, эксперты в первой части сезона: что мы можем навязать борьбу и свою игру любой команде.

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    • Какое самое яркое отличие "Динамо" от остальных клубов РПЛ? То, что бросилось в глаза при переходе сюда, — это, наверное, семейная обстановка в команде, сплоченность и опять‑таки повторюсь: та агрессия, та страсть в правильном русле что на тренировках, что в игре. Это дорогого стоит», — рассказал Агаларов «Матч ТВ».

    После 18-и туров в российский Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» 11-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

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