Кузяев: Рад, что в «Зените» для меня всегда открыты двери

Экс-игрок «Зенита», который сейчас выступает за французский «Гавр», высказался о том, может ли он вернуться в питерский клуб.

«Этим летом у меня были разговоры с "Зенитом". Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты в этой команде. Мне очень приятно, что до сих пор "Зенит" проявляет ко мне интерес.

Что будет следующим летом, если мне это предложат? Я, естественно, подумаю. Это не чужой для меня город, друзья живут. Я провел там потрясающие шесть лет, играя за "Зенит". Я рассмотрю это как один из вариантов. Я обязательно подумаю. Тщательно подумаю», — сказал Кузяев в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

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«Гавр» сейчас идет на последнем месте в таблице чемпионата Франции. Клуб набрал 13 очков в 19 матчах.