В матче 21-го тура чемпионата Испаниипримет. Поединок запланирован на 27 января 23:00 мск.

«Алавес» в прошлом туре разобрался с «Бетисом». «Баски» выиграли 3:1 на выезде и прервали свою длинную безвыигрышную серию, которая длилась с начала ноября. Дома команда не побеждает третий тур подряд. В таблице «Алавес» занимает 17-е место с 20 очками.

«Сельта» находится на 4 строчки выше, имея всего на 4 балла больше. Она проиграла два последних матча, уступив «Райо Вальекано» и «Атлетику» Бильбао со счетом 1:2. В гостевой серии ситуация еще хуже 3 поражения подряд и только одна победа в 9 матчах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.95. Букмекеры дают такие котировки: 2.71 на «Алавес», 3.10 на ничью, 2.90 на «Сельту».

Искусственный интеллект считает, что встреча завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны стартовые составы, статистика и коэффициенты букмекеров.

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