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    «Алавес» — «Сельта»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Алавес» примет «Сельту». Поединок запланирован на 27 января 23:00 мск.

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    «Алавес» в прошлом туре разобрался с «Бетисом». «Баски» выиграли 3:1 на выезде и прервали свою длинную безвыигрышную серию, которая длилась с начала ноября. Дома команда не побеждает третий тур подряд. В таблице «Алавес» занимает 17-е место с 20 очками.

    «Сельта» находится на 4 строчки выше, имея всего на 4 балла больше. Она проиграла два последних матча, уступив «Райо Вальекано» и «Атлетику» Бильбао со счетом 1:2. В гостевой серии ситуация еще хуже 3 поражения подряд и только одна победа в 9 матчах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры дают такие котировки: 2.71 на «Алавес», 3.10 на ничью, 2.90 на «Сельту».

    • Искусственный интеллект считает, что встреча завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны стартовые составы, статистика и коэффициенты букмекеров.

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