Кварацхелия: Я счастлив быть в ПСЖ, ко мне относятся очень хорошо

Полузащитникрассказал об адаптации в парижском клубе после ничейного результата в матче 19-го тура Лиги 1 против(1:1).

«Моё физическое состояние? Всё нормально. Было немного сложно, но тренерский штаб заставит меня работать ещё усерднее, и у меня будет возможность улучшить свою форму. Первая неделя в клубе прошла отлично. Все очень хорошо ко мне отнеслись — и игроки, и клуб.

Мне нужно только думать о тренировках и матчах, обо всём остальном заботится клуб. Я счастлив быть здесь, ко мне относятся очень хорошо. Для меня это важно», — приводит слова Кварацхелии Le Figaro.

В дебютном матче против «Реймса» Хвича провел на поле 83 минуты и отметился голевой передачей. После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 47-ю очками в активе.