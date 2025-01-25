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    «Вальядолид» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Вальядолида». Поединок состоится 25 января в 23:00 по мск.

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    «Вальядолид» является последней командой турнира с 15 баллами на счету. Сейчас для спасения хозяевам не хватает 6 очков. В прошлом туре «Вальядолид» потерпел 13-е поражение в сезоне, уступив на выезде «Эспаньолу» 1:2.

    «Реал» подходит к матчу в статусе лидера Примеры с 46 очками на счету. «Сливочные» выиграли 3 матча подряд в Примере. Последним результатом был разгром «Лас-Пальмаса» со счетом 4:1. 22 января подопечные Анчелотти у себя дома принимали «Зальцбург» в Лиге чемпионов и одержали победу со счетом 5:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на уверенную победу «Реала». Ставки можно посмотреть здесь.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 11.0 на «Вальядолид», 6.10 на ничью и 1.29 на «Реал».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Реала» со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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