В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридскийсыграет в гостях у. Поединок состоится 25 января в 23:00 по мск.

«Вальядолид» является последней командой турнира с 15 баллами на счету. Сейчас для спасения хозяевам не хватает 6 очков. В прошлом туре «Вальядолид» потерпел 13-е поражение в сезоне, уступив на выезде «Эспаньолу» 1:2.

«Реал» подходит к матчу в статусе лидера Примеры с 46 очками на счету. «Сливочные» выиграли 3 матча подряд в Примере. Последним результатом был разгром «Лас-Пальмаса» со счетом 4:1. 22 января подопечные Анчелотти у себя дома принимали «Зальцбург» в Лиге чемпионов и одержали победу со счетом 5:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на уверенную победу «Реала». Ставки можно посмотреть здесь.

рассчитывают на уверенную победу «Реала». Ставки можно посмотреть здесь. Букмекеры дают такие коэффициенты: 11.0 на «Вальядолид», 6.10 на ничью и 1.29 на «Реал».

Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Реала» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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