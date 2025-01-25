ПСЖ Луиса Энрике имеет много поводов для радости. Его команда на неделе обыграла «Ман Сити» 4:2 в Лиге чемпионов и повысила свои шансы на участие в плей-офф. В Лиге 1 команда одержала серию побед, тем самым укрепив свое лидерство. Сейчас «парижане» с 46 очками, а отрыв от «Марселя» составляет 9 пунктов.
«Реймс» в прошлом туре довольствовался ничьей с «Гавром» (1:1), чем продлил свою безвыигрышную серию в турнире до семи поединков. К матчу гости подходят в качестве 13-й команды таблицы.
Прогнозы и ставки
Прогнозы экспертов и коэффициенты букмекеров на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз к матчу с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают 1.19 на победу ПСЖ и 13.0 на победу «Реймса».
- ИИ сгенерировал результат 3:2 в пользу ПСЖ.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Реймс» смотрите на сайте LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету