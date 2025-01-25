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    ПСЖ — «Реймс»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    25 января ПСЖ на «Парк-де-Пренс» примет «Реймс» в рамках поединка 19-го тура Лиги 1 Франции. Начало в 23:05 по мск.

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    ПСЖ Луиса Энрике имеет много поводов для радости. Его команда на неделе обыграла «Ман Сити» 4:2 в Лиге чемпионов и повысила свои шансы на участие в плей-офф. В Лиге 1 команда одержала серию побед, тем самым укрепив свое лидерство. Сейчас «парижане» с 46 очками, а отрыв от «Марселя» составляет 9 пунктов.

    «Реймс» в прошлом туре довольствовался ничьей с «Гавром» (1:1), чем продлил свою безвыигрышную серию в турнире до семи поединков. К матчу гости подходят в качестве 13-й команды таблицы.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы экспертов и коэффициенты букмекеров на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз к матчу с коэффициентом 2.30.

    • Букмекеры дают 1.19 на победу ПСЖ и 13.0 на победу «Реймса».

    • ИИ сгенерировал результат 3:2 в пользу ПСЖ.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Реймс» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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