ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
    Все новости спорта

    «Комо» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Комо Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    25 января на «Джузеппе Синигалья» «Комо» примет «Аталанту» в рамках 22-го тура итальянской Серии А. Начало встречи в 17:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Комо» выиграл 3 матча из 4 последних на домашнем поле в рамках Серии А. В прошлом туре хозяева разгромили 4:1 «Удинезе», набрав 22 очка и оторвавшись от зоны вылета на расстояние одной победы.

    «Аталанта» 21 января сыграла в еврокубках, где разгромила «Штурм» 5:0. В Серии А у команды Гасперини выдалась непростая серия поединков, в рамках которой они проиграли 2:3 «Наполи», сыграли 1:1 с «Ювентусом» и разошлись нулевой с «Удинезе». После прошлой встречи гости остались с 43 очками. Идя третьими, они теперь отстают от лидера на 7 пунктов.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки, коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры считают фаворитом «Аталанту» — 4.10 на хозяев и 1.93 на гостей. На ничью можно поставить с котировкой 3.70.

    • ИИ ставит на минимальную победу 1:0 в исполнении «Аталанты».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Комо» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды порадуют забитыми мячами
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
  • «Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры