«Комо» выиграл 3 матча из 4 последних на домашнем поле в рамках Серии А. В прошлом туре хозяева разгромили 4:1 «Удинезе», набрав 22 очка и оторвавшись от зоны вылета на расстояние одной победы.
«Аталанта» 21 января сыграла в еврокубках, где разгромила «Штурм» 5:0. В Серии А у команды Гасперини выдалась непростая серия поединков, в рамках которой они проиграли 2:3 «Наполи», сыграли 1:1 с «Ювентусом» и разошлись нулевой с «Удинезе». После прошлой встречи гости остались с 43 очками. Идя третьими, они теперь отстают от лидера на 7 пунктов.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки, коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры считают фаворитом «Аталанту» — 4.10 на хозяев и 1.93 на гостей. На ничью можно поставить с котировкой 3.70.
- ИИ ставит на минимальную победу 1:0 в исполнении «Аталанты».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Комо» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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