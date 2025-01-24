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    Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: Во втором мы выглядели немного уставшими, но держались

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Германии Хоффенхайм 1899
    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Хоффенхайма» (3:2).

    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»
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    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»

    «В еврокубках нелегко побеждать на выезде. Вчера (22 января) вечером я смотрел Лигу чемпионов. Лишь одна команда смогла победить в гостях. Так что это непросто.

    Надо отдать должное ребятам — они блестяще сыграли в первом тайме. Во втором мы выглядели немного уставшими, но держались», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

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    • После этого матча «Тоттенхэм» занимает 6-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 14-ю очками в активе. В следующем туре турнира «шпоры» сыграют против «Эльфсборга» 30-го января.

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