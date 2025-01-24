Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: Во втором мы выглядели немного уставшими, но держались

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против(3:2).

«В еврокубках нелегко побеждать на выезде. Вчера (22 января) вечером я смотрел Лигу чемпионов. Лишь одна команда смогла победить в гостях. Так что это непросто.

Надо отдать должное ребятам — они блестяще сыграли в первом тайме. Во втором мы выглядели немного уставшими, но держались», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 6-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 14-ю очками в активе. В следующем туре турнира «шпоры» сыграют против «Эльфсборга» 30-го января.