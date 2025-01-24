«Реал» может выкупить у «Бенфики» своего воспитанника

Мадридскийрассматривает возможность приобретения защитника «Бенфики»

По информации Diario AS, в «Королевском клубе» рассматривают Каррераса в качестве усиления позиции левого защитника.

Источник также отмечает, что в переходе 21-летнего испанца заинтересованы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Каррерас был в системе «Реала» с 2017 по 2020 год. Позже выступал за молодежные команды «Манчестер Юнайтед», откуда летом 2024 года перешел в «Бенфику» за шесть миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Каррераса в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Бенфику» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.