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    «Реал» может выкупить у «Бенфики» своего воспитанника

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    Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения защитника «Бенфики» Альваро Каррераса.

    Альваро Каррерас
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    Альваро Каррерас

    По информации Diario AS, в «Королевском клубе» рассматривают Каррераса в качестве усиления позиции левого защитника.

    Источник также отмечает, что в переходе 21-летнего испанца заинтересованы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    Каррерас был в системе «Реала» с 2017 по 2020 год. Позже выступал за молодежные команды «Манчестер Юнайтед», откуда летом 2024 года перешел в «Бенфику» за шесть миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Каррераса в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Бенфику» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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