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    Антони в пятницу подпишет контракт с «Бетисом»

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони близок к переходу в «Бетис».

    Антони
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    Антони

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу вечером Антони отправится в Севилью для подписания контракта с «Бетисом».

    Бразильский футболист будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона.

    Также отмечается, что в договоре не будет опции обязательного выкупа.

    «Манчестер Юнайтед» при этом взял на себя половину обязательств по зарплате игрока.

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  • 09/01/2025

    • В текущем сезоне 24-летний Антони провел за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей и забил один гол.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антони в 20 миллионов евро.

    Напомним, летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» выкупил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро.

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