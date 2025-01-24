Антони в пятницу подпишет контракт с «Бетисом»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед»близок к переходу в

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу вечером Антони отправится в Севилью для подписания контракта с «Бетисом».

Бразильский футболист будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона.

Также отмечается, что в договоре не будет опции обязательного выкупа.

«Манчестер Юнайтед» при этом взял на себя половину обязательств по зарплате игрока.

В текущем сезоне 24-летний Антони провел за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей и забил один гол.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антони в 20 миллионов евро.

Напомним, летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» выкупил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро.