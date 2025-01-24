Антони в пятницу подпишет контракт с «Бетисом»

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу вечером Антони отправится в Севилью для подписания контракта с «Бетисом».
Бразильский футболист будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона.
Также отмечается, что в договоре не будет опции обязательного выкупа.
«Манчестер Юнайтед» при этом взял на себя половину обязательств по зарплате игрока.
В текущем сезоне 24-летний Антони провел за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей и забил один гол.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антони в 20 миллионов евро.
Напомним, летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» выкупил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро.