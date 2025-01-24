ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нури ШахинШахин уволен, но проблемы «Дортмунда» глубже, чем плохой тренер
    Все новости спорта

    Аморим: «Манчестер Юнайтед» играет неидеально

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Рейнджерс Лига Европы
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе над «Рейнджерс» (2:1) в матче 7-го тура Лиги Европы.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Мы хорошо выступили. Мы лучше играли с мячом, хорошо начали матч, а затем потеряли контроль над игрой из-за некоторых плохих решений, но ребята молодцы. Мы были очень близки ко второму голу, моментов было множество.

    Мы играем неидеально, но мы перестроились после матча 1:3 с "Брайтоном". Вы могли увидеть связь между игроками. Думаю, нам нужно быть более хладнокровными в нужные моменты.

    Вы можете видеть, что в еврокубках все совсем по-другому. Момент с нашим первым голом в Премьер-лиге не считается нарушением», — приводит слова Аморима BBC.

    «Манчестер Юнайтед» находится на 4-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 15 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сибирь» наберет очки даже в Казани?
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • У кого прервется серия?
  • «Торино» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Удержится ли «Арсенал» на втором месте АПЛ?
  • «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 24 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры