Аморим: «Манчестер Юнайтед» играет неидеально

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о победе над «Рейнджерс» (2:1) в матче 7-го тура Лиги Европы.

«Мы хорошо выступили. Мы лучше играли с мячом, хорошо начали матч, а затем потеряли контроль над игрой из-за некоторых плохих решений, но ребята молодцы. Мы были очень близки ко второму голу, моментов было множество.

Мы играем неидеально, но мы перестроились после матча 1:3 с "Брайтоном". Вы могли увидеть связь между игроками. Думаю, нам нужно быть более хладнокровными в нужные моменты.

Вы можете видеть, что в еврокубках все совсем по-другому. Момент с нашим первым голом в Премьер-лиге не считается нарушением», — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» находится на 4-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 15 очков.