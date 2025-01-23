Семин объяснил, почему южноамериканцы не хотят возвращаться в клубы РПЛ

Известный тренервысказался о том, что некоторые южноамериканские футболисты отказались возвращаться в расположение клубом

Ранее в «Динамо» не приехал бразилец Бителло, в «Крылья Советов» и «Оренбург» не прибыли чилийцы Виктор Мендес и Хорди Томпсон, в «Ростов» уругваец Родриго Саравия, а в «СКА‑Хабаровск» — ивуариец Жан Шарль.

«Такая ситуация закономерна. К этому надо готовиться, такое было и раньше. Иностранцы, которые играют два–три года, должны уходить. Это деньги для агентов. Футболистам выгодно это, вот и все.

Клубы должны закреплять контракты, опираясь не только на человеческие отношения. Либо наоборот, менять игрока через два–три года и зарабатывать деньги на этом. Это такой бизнес.

Легионеры сначала играют на максимуме своих возможностей, потому что знают, что они должны быть востребованы. Есть предложения — они уходят, вот и все.

Игрока сложно переубедить, за ним стоят определенные группы. Так что в этой ситуации ничего нового нет», — приводит слова Семина «Матч ТВ».