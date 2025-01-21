Семшов: Легионеров нужно ставить на место, а не целовать в одно место

Бывший полузащитник сборной Россиивысказался о том, что некоторые южноамериканские футболисты отказались возвращаться в расположение клубом РПЛ.

Ранее в «Динамо» не приехал бразилец Бителло, в «Крылья Советов» и «Оренбург» не прибыли чилийцы Виктор Мендес и Хорди Томпсон, в «Ростов» уругваец Родриго Саравия, а в «СКА‑Хабаровск» — ивуариец Жан Шарль.

«Только легионеры позволяют себе подобное в России. Но мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место. Хотя некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое.

Если Бителло не хочет играть за "Динамо", его надо отпускать. Нужно решить вопрос полюбовно и искать ему замену. Есть футболисты, которые хотят играть. Да, Бителло — хороший футболист и приносил "Динамо" пользу.

Это вообще удивительно: "Динамо" борется за медали, а футболист посреди сезона уходит. Таким образом он показывает, что не хочет играть за этот клуб. Ни в коем случае не надо удерживать, а штрафные санкции нужно применить.

Нужно ставить на место, уважать себя и наших футболистов. С Бителло нужно попрощаться», — приводит слова Семшова «Чемпионат».