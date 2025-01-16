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    Колыванов предложил «Динамо» применить санкции к Бителло

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что бразилец Бителло больше не хочет играть за «Динамо».

    Бителло
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    Бителло

    Ранее появилась информация о том, что Бителло не вернулся в расположение «Динамо» к началу первого зимнего сбора.

    «Если "Динамо" не хочет отпускать Бителло, а тот не приезжает на сборы, то надо применять санкции. Клуб вправе это сделать.

    Я не знаю, какое отношение у руководства с игроком, но они же говорили о чем-то перед зимней паузой. Не может человек просто так уехать, а потом сказать, что не вернется. Какие-то договоренности существуют.

    Но силком его не притащат, будут наказывать. Кому от этого будет легче? Когда подписывал контракт, должен был понимать, что подписывает», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.

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