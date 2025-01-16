Колыванов предложил «Динамо» применить санкции к Бителло

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что бразилецбольше не хочет играть за

Ранее появилась информация о том, что Бителло не вернулся в расположение «Динамо» к началу первого зимнего сбора.

«Если "Динамо" не хочет отпускать Бителло, а тот не приезжает на сборы, то надо применять санкции. Клуб вправе это сделать.

Я не знаю, какое отношение у руководства с игроком, но они же говорили о чем-то перед зимней паузой. Не может человек просто так уехать, а потом сказать, что не вернется. Какие-то договоренности существуют.

Но силком его не притащат, будут наказывать. Кому от этого будет легче? Когда подписывал контракт, должен был понимать, что подписывает», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.