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    «Лацио» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Италии Лацио Футбол Испании Реал Сосьедад Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    23 января в Риме «Лацио» примет «Реал Сосьедад» в рамках поединка 7-го тура Лиги Европы УЕФА. Начало игры в 23:00 по мск.

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    «Лацио» подходит к этому матчу после выездной победы 3:0 над «Вероной» в чемпионате Италии. В ЛЕ у хозяев полный порядок. С 16 очками они лидируют в таблице. Даже в случае поражения «римляне» останутся в топ-8, но могут потерять лидерство. Однако «Лацио» еще ни разу не проиграл в этом сезоне турнира, выиграв 5 матчей из 6 сыгранных. В прошлый раз «небесно-голубые» на выезде победили «Аякс» 3:1.

    «Реал Сосьедад» на неделе уступил «Валенсии» в чемпионате Испании, прервав свою серию из трех побед. В Лиге Европы испанцы выиграли два последних поединка, обыграв 2:0 «Аякс» и 3:0 киевское «Динамо». После этих результатов у сан-себастьянцев 10 очков. С таким результатом команда занимает 12-е место. Гости также имеют шансы на попадание в топ-8 в случае победы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты от аналитиков на этот матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на голы и результативность предстоящего поединка.

    • Фаворитом букмекеров является «Лацио». На его победу они дают 2.61, тогда как на победу «Реал Сосьедада» можно поставить с коэффициентом 3.05. На ничью коэффициент составляет 3.10.

    • ИИ считает, что у «Лацио» оправдает звание фаворита и выиграет матч со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Реал Сосьедад» покажут на LiveCup.Run. Там же можно найти статистику команд и их стартовые составы на игру.

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