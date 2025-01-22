«Реал» — «РБ Зальцбург»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Себальос, Модрич, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Зальцбург»: Бласвих, Байду, Терзич, Дедич, Бланк, Йео, Капальдо, Бидструп, Глух, Доржеле, Дагим.

Матч между этими командами стартует сегодня, 22-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Реал» располагается на 22-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 33-й позиции с 3 баллами.