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    «Реал» — «РБ Зальцбург»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

    «Реал» — «РБ Зальцбург»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Реала» и «РБ Зальцбурга» на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    «Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Себальос, Модрич, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

    «Зальцбург»: Бласвих, Байду, Терзич, Дедич, Бланк, Йео, Капальдо, Бидструп, Глух, Доржеле, Дагим.

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  • 20/01/2025

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 22-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    «Реал» располагается на 22-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе. «Зальцбург» — на 33-й позиции с 3 баллами.

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