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    Погба: Играть в России — это не моя цель

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    .Lead Экс-игрок «Ювентуса» Поль Погба рассказал о планах на будущее. Француз подтвердил наличие предложения из России.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Предложения? Есть интересные и менее интересные. Приведу пример: играть в России — это не моя цель. У меня другие цели.

    Клуб, который играет в Лиге чемпионов? Да, почему бы и нет? Если оно придет, то почему бы и нет? Хочу играть в чемпионатах топ-5, но это зависит не только от меня, а от многих факторов», — сказал Погба во время прямого эфира на Twitch с французским стримером AmineMaTue.

    Ранее Поль Погба был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

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