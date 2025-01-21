Погба: Играть в России — это не моя цель

.Lead Экс-игрок «Ювентуса»рассказал о планах на будущее. Француз подтвердил наличие предложения из России.

«Предложения? Есть интересные и менее интересные. Приведу пример: играть в России — это не моя цель. У меня другие цели.

Клуб, который играет в Лиге чемпионов? Да, почему бы и нет? Если оно придет, то почему бы и нет? Хочу играть в чемпионатах топ-5, но это зависит не только от меня, а от многих факторов», — сказал Погба во время прямого эфира на Twitch с французским стримером AmineMaTue.

Ранее Поль Погба был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.