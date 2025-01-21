Неймар хочет расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар собирается расторгнуть контракт с саудовским клубом и получить компенсацию, информирует Globo Esporte.

Если договор будет досрочно расторгнут, нападающий все равно рассчитывает на выплату 65 миллионов долларов — суммы, полагающейся ему в качестве зарплаты до конца срока соглашения, которое рассчитано до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что Неймар хотел бы вернуться в родной клуб «Сантос», где он начинал свою карьеру.

В нынешнем сезоне Неймар провел два матча. С ноября форвард восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года.