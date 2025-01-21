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    «Барселона» намерена подписать Мусиалу

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    Испанская «Барселона» проявляет активный интерес к лидеру мюнхенской «Баварии» Джамалу Мусиале, сообщает Sport.es.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Инициатором трансфера выступает главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик, отлично знакомый с ним по работе в немецком клубе. Именно при нем Мусиала дебютировал в основном составе «Баварии» и до сих пор поддерживает хорошие отношения.

    Главной проблемой подписания Мусиалы является высокая трансферная стоимость 21-летнего футболиста, сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в € 140 млн.

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    • В этом сезоне Мусиала сыграл 24 матча за «Баварию», забил 14 мячей и сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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