«Барселона» намерена подписать Мусиалу

Испанскаяпроявляет активный интерес к лидеру мюнхенской «Баварии», сообщает Sport.es.

Инициатором трансфера выступает главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик, отлично знакомый с ним по работе в немецком клубе. Именно при нем Мусиала дебютировал в основном составе «Баварии» и до сих пор поддерживает хорошие отношения.

Главной проблемой подписания Мусиалы является высокая трансферная стоимость 21-летнего футболиста, сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в € 140 млн.

В этом сезоне Мусиала сыграл 24 матча за «Баварию», забил 14 мячей и сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом действует до 2026 года.