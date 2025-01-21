Хаби Алонсо отреагировал на возможное возвращение в «Реал»

Наставник «Байера»прокомментировал вероятное возвращение в «Реал». Пока специалист не готов дать конкретный ответ.

«Мадридский "Реал" или еще сезон в "Байере"? Не могу ничего сказать. Сейчас разгар сезона, и у всех клубов большие цели. У "Атлетико" они есть, у "Реала", и я тоже думаю о том, чтобы достичь их. Предстоящий матч очень важен для обеих команд, я сосредоточен на нем.

Время идет, а привязанность остается — эти отношения незабываемы. Я ценю это, связь очень крепка. Это был очень приятный этап для меня как игрока, напряженные годы, нам было трудно добиться желаемого, но мы этого добивались и продлевали успех надолго.

Как отношусь к вопросам про "Реал"? Я к ним не готовился, но они меня не беспокоят и не удивляют. Я думаю только об игре с "Атлетико", я к этому готов, и у меня достаточно сил», — приводит слова Алонсо Marca.