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    Наумов: Не считаю, что Сергеев и Голенков усилят «Локомотив»

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможных переходах нападающего «Ростова» Егора Голенкова и форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в стан «железнодорожников».

    Иван Сергеев может перейти в «Локомотив»
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    Иван Сергеев может перейти в «Локомотив»

    «Локомотиву обязательно нужен нападающий. Но я сомневаюсь, что кандидатуры Голенкова и Сергеева намного сильнее тех, что есть в "Локомотиве". Не считаю, что они усилят команду.

    Может, Голенков в последнее время чуть посильнее, а Сергеев совсем не впечатляет. "Локомотиву" ещё нужно поискать нападающего», — сказал Наумов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Голенков провел за «Ростов» 14 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу. Сергеев принял участие в 11-и встречах за «Крыльев Советов» в чемпионате России и отметился 3 забитыми мячами.

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