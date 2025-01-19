Наумов: Не считаю, что Сергеев и Голенков усилят «Локомотив»

Экс-президентвысказался о возможных переходах нападающегои форвардав стан «железнодорожников».

«Локомотиву обязательно нужен нападающий. Но я сомневаюсь, что кандидатуры Голенкова и Сергеева намного сильнее тех, что есть в "Локомотиве". Не считаю, что они усилят команду.

Может, Голенков в последнее время чуть посильнее, а Сергеев совсем не впечатляет. "Локомотиву" ещё нужно поискать нападающего», — сказал Наумов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Голенков провел за «Ростов» 14 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу. Сергеев принял участие в 11-и встречах за «Крыльев Советов» в чемпионате России и отметился 3 забитыми мячами.