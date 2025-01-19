ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • 09:15
    • Соболенко обыграла Мирру Андрееву и пробилась в 1/4 финала Australian Open — 2025
  • 09:09
    • Махачев финишировал Мойкано в первом раунде на UFC 311
  • 09:22
    • Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025
  • 08:53
    • Скира: «Зенит» подпишет долгосрочный контракт с вингером «Ботафого» Энрике
  • 08:40
    • Двалишвили нанес Умару Нурмагомедову первое поражение в карьере
    Все новости спорта

    Тренер «Наполи» Конте: Команда научилась справляться с трудностями

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Аталанта
    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А против «Аталанты» (3:2).

    Антонио Конте — главный тренер «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте — главный тренер «Наполи»

    «Перед матчем я уже говорил, что соперник сильно прибавил. Не забывайте, что пару месяцев назад мы пропустили дома от "Аталанты" три гола (0:3). Сегодняшний матч был совершенно иным во всех аспектах. Тогда (в ноябре) я предполагал, что мы сильно прибавим, но не ожидал, что мы вновь встретимся с ними так скоро.

    Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали еще лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.

    Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моем распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде», — сказал тренер «Наполи» Football Italia.

  • Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • Парижский клуб надеется, что вингер сборной Грузии сбалансирует их атаку
  • Вчера

    • После этого матча неаполитанцы занимают 1-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. В следующем поединке «Наполи» встретится с «Ювентусом» 25-го января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет голевое изобилие
  • «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Лидер Запада не оставит аутсайдеру ни малейшего шанса?
  • «Барыс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Брайтон» даст серьезный бой «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рыбакина — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры