Тренер «Наполи» Конте: Команда научилась справляться с трудностями

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А против(3:2).

«Перед матчем я уже говорил, что соперник сильно прибавил. Не забывайте, что пару месяцев назад мы пропустили дома от "Аталанты" три гола (0:3). Сегодняшний матч был совершенно иным во всех аспектах. Тогда (в ноябре) я предполагал, что мы сильно прибавим, но не ожидал, что мы вновь встретимся с ними так скоро.

Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали еще лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.

Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моем распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде», — сказал тренер «Наполи» Football Italia.

После этого матча неаполитанцы занимают 1-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. В следующем поединке «Наполи» встретится с «Ювентусом» 25-го января.