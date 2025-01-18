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    «Рома» разобралась с «Дженоа»

    «Рома» — «Дженоа»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Дженоа
    В матче 21-го тура итальянской Серии А «Рома» в родных стенах переиграла «Дженоа» со счетом 3:1.

    «Рома»
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    «Рома»

    На голы Артема Довбика и Стефана Эль-Шаарави, а также автогол Николы Леали гости ответили точным ударом Патрицио Мазини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Дженоа 3:1
    Голы: 1:0 Артем Довбик (25'), 1:1 Patrizio Masini (33'), 2:1 Стефан Эль-Шаарави (60'), 3:1 Nicola Leali (автогол) (73') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Матс Хуммельс (Никколо Писилли, 76'), Эван Н'Дика, Алексис Салемакерс (Зеки Челик, 76'), Анхелиньо, Ману Коне, Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Пауло Дибала (Матиас Соуле, 85'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 85') Дженоа: Алессандро Дзаноли (Lorenzo Venturino, 68'), Аарон Мартин, Хоан Васкес, Маттья Бани (Стефано Сабелли, 32'), Кони де Винтер, Фабио Миретти (Lior Kasa, 85'), Мортен Торсби (Jeff Ekhator, 68'), Мортен Френнруп, Андреа Пинамонти, Patrizio Masini, Nicola Leali Предупреждения: Хоан Васкес (18'), Леандро Паредес (56')

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» смогла набрать 27 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. В активе «Дженоа» осталось 23 балла и 11-я строчка.

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