Руководство «Боруссии» Д не планирует увольнять главного тренера

Генеральный директор дортмундскойподдержал главного тренера

«Мы по-прежнему поддерживаем Нури. Это его и наша ответственность — добиться максимума для "Боруссии". Нури будет на скамейке в Болонье с четким ожиданием того, что нам нужны победы и успехи», — сказал генеральный директор Ларс Риккен Sky Sport.

Напомним, что «Боруссия» Д проиграла 3 последних матча в Бундеслиге. Команда уступила «Байеру» (2:3), «Хольштайну» (2:4) и «Айнтрахту» (0:2).

После 18-и туров «Боруссия» Д занимает 10-е место в таблице чемпионата Германии с 25-ю очками в активе.