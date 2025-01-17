Источник: Тедеско уволен из сборной Бельгии

уволен с поста главного тренера сборной, сообщает Het Laatste Nieuws.

По данным источника, в пятницу у Тедеско состоялась встреча с техническим директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации Венсаном Маннаром, который сообщил тренеру о решении расторгнуть контракт.

Соглашение Тедеско со сборной Бельгии было рассчитано до лета 2026 года. Немецкий специалист занимал эту должность с февраля 2023 года.

В России Тедеско известен по работе в московском «Спартаке».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Бельгии может стать бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри.