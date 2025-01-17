Хавбек сборной Германии может оказаться в «Ливерпуле»

Английскийактивно интересуется опорником «Штутгарта»сообщает TEAMtalk.

Швабы оценивают одного из своих лидеров в € 40 млн. «Ливерпуль» раздумывает делать предложение в зимнее трансферное окно или отложить переход до окончания сезона.

В этом сезоне 23-летний Штиллер сыграл за «Штутгарт» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 32 млн, а контракт действует до 2027 года.

За «Штутгарт» Штиллер выступает с 2023 года. В 2024-м он дебютировал в составе сборной Германии и провел за нее пока три матча.