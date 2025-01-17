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    Хавбек сборной Германии может оказаться в «Ливерпуле»

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    Английский «Ливерпуль» активно интересуется опорником «Штутгарта» Ангело Штиллером, сообщает TEAMtalk.

    Ангело Штиллер
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    Ангело Штиллер

    Швабы оценивают одного из своих лидеров в € 40 млн. «Ливерпуль» раздумывает делать предложение в зимнее трансферное окно или отложить переход до окончания сезона.

    В этом сезоне 23-летний Штиллер сыграл за «Штутгарт» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 32 млн, а контракт действует до 2027 года.

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    • За «Штутгарт» Штиллер выступает с 2023 года. В 2024-м он дебютировал в составе сборной Германии и провел за нее пока три матча.

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