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    Неймар: После прихода Месси в «ПСЖ» Мбаппе стал завидовать

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    Экс-игрок «ПСЖ» Неймар, который сейчас выступает за «Аль-Хиляль», дал комментарий по поводу игры Килиана Мбаппе в стане парижан.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его "Золотой мальчик". Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.

    У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси Мбаппе стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении», — приводит слова Неймара Marca.

    Напомним, что сейчас Мбаппе защищает цвета мадридского «Реала».

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