Неймар: После прихода Месси в «ПСЖ» Мбаппе стал завидовать

Экс-игрок, который сейчас выступает за, дал комментарий по поводу игрыв стане парижан.

«С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его "Золотой мальчик". Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.

У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси Мбаппе стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении», — приводит слова Неймара Marca.

Напомним, что сейчас Мбаппе защищает цвета мадридского «Реала».