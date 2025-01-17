В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном переходе Мендеса в чилийский клуб

Директор по коммуникациям ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что полузащитникможет перейти в чилийский

В этом сезоне Мендес выступает на правах аренды за «Крылья Советов». Ранее стало известно, что чилиец не вернулся в расположение самарского клуба к началу зимних сборов.

«С удивлением читаем о переходе, который "вот-вот" должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский "Коло-Коло".

Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с "Крыльями", куда он не явился на сборы.

Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет.

Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Transfermarkt оценивает Мендеса в три миллиона евро. Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до июня 2026 года.