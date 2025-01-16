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    Постекоглу: Позволили «Арсеналу» взять игру под свой контроль

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» (1:2).

    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»
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    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»

    «Недостаточно хорошо, особенно в первом тайме. Были слишком пассивны, позволили "Арсеналу" взять игру под свой контроль. Действительно разочарованы тем, как мы, как с мячом, так и без него, позволяли им диктовать темп и дорого за это заплатили.

    Второй тайм был немного лучше, но тоже недостаточно хорош», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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    • После этого матча «шпоры» занимают 13-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке «Тоттенхэм» встретится с «Эвертоном» 19-го января.

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