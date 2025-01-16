Постекоглу: Позволили «Арсеналу» взять игру под свой контроль

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против(1:2).

«Недостаточно хорошо, особенно в первом тайме. Были слишком пассивны, позволили "Арсеналу" взять игру под свой контроль. Действительно разочарованы тем, как мы, как с мячом, так и без него, позволяли им диктовать темп и дорого за это заплатили.

Второй тайм был немного лучше, но тоже недостаточно хорош», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

После этого матча «шпоры» занимают 13-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке «Тоттенхэм» встретится с «Эвертоном» 19-го января.