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    Черчесов назвал оптимальный лимит на легионеров в РПЛ

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «2014-й год, я был в "Динамо", тогда тоже этот вопрос поднимали. Тогда было "6+5". Когда ты тренер, сидишь, готовишься к игре, у тебя должно быть максимум шесть — это не значит, что они должны быть, можешь и трех иностранцев поставить и так далее.

    Но когда игра идет, ты все время должен иметь в виду, кого менять. Менять надо одного условного россиянина и из-за этого надо еще какие-то вещи делать, не просто игрока на игрока поменять.

    Вот это меня чуть-чуть напрягало и в какой-то степени раздражало. И тогда я сказал свое мнение, которое, кстати, сейчас есть. Другое дело, что сейчас сколько иностранцев должно быть?

    8 на поле и 13 в заявке? Вот тогда я сказал, что должно быть 8, максимум 9 в заявке. И тренер не смотрит, играет иностранец, не играет. Вот у тебя 9 иностранцев — они могут играть.

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    • Ограничить заявку. Но не 13 — потому что, я извиняюсь, у тебя 11 играют, уже два лишних. А так — 8-9. И тогда, во-первых, любой клуб, если у него 8 иностранцев, эти иностранцы будут не второсортные, а именно те, которые [попадают] в основной состав или, может, один какой-то суперталант, который через год может сверкнуть.

    А сейчас, когда у тебя 13, ты можешь как-то более легкомысленно, что ли, подходить к этому выбору», — сказал Черчесов в интервью каналу «Спартак Шоу».

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