ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году
  • 20:47
    • Габриэль Жезус в этом сезоне больше не сыграет
  • 19:34
    • Романо: Хвича Кварацхелия станет игроком «ПСЖ»
  • 21:15
    • Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром»
  • 20:59
    • В «Астон Вилле» объявили о переходе Дониэлла Малена
  • 16:44
    • «Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры по трансферу Субименди
    Все новости спорта

    «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Брентфорд Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 21-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» в Лондоне примет «Манчестер Сити». Встреча команд состоится 14 января на «Брентфорд Комьюнити». Судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У «Брентфорда» идет спад в игре. Результаты команды сейчас не радуют. В АПЛ хозяева выиграли только одну из пяти встреч, обыграв 5:0 «Саутгемптон». «Арсеналу», «Челси», «Ньюкаслу», «Брайтону» «пчелы» проиграли. Так что им будет сложно против «Сити», который набирает обороты.

    «Ман Сити» Пепа Гвардиолы понемногу приходит в чувство. Если удастся выиграть, то серия побед будет насчитывать уже 4 поединка. Ранее «горожане» обыграли «Лестер» (2:0) и «Вест Хэм» (4:1). 11 января гости разгромили 8:0 «Солфорд» в Кубке Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    В таблице расклад такой: у «Брентфорда» 27 очков и 11-е место, у «Ман Сити» 34 пункта и 6-я позиция.

    Прогнозы и ставки

    «Ман Сити» имеет шанс побороться за возвращение в зону еврокубков. В первом круге гости выиграли 2:1. Это была их третья победа подряд над «Брентфордом» в очной серии.

    • Букмекеры на стороне «горожан»: 5.00 на победу «пчел», 1.65 на победу «манкунианцев».

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru не сомневаются в успехе «Сити» и ставят на него. На что именно они ставят, можно узнать в их прогнозе.

    • Прогноз от ИИ: «Ман Сити» выиграет со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити», стартовые составы и статистику команд на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Головина одолеет «Реймс»
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Нас ждет не самое увлекательное зрелище
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Милан» увезет три очка?
  • «Комо» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 14 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комо — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры