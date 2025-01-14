В 21-м туре английской Премьер-лигив Лондоне примет. Встреча команд состоится 14 января на «Брентфорд Комьюнити». Судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22:30 по мск.

У «Брентфорда» идет спад в игре. Результаты команды сейчас не радуют. В АПЛ хозяева выиграли только одну из пяти встреч, обыграв 5:0 «Саутгемптон». «Арсеналу», «Челси», «Ньюкаслу», «Брайтону» «пчелы» проиграли. Так что им будет сложно против «Сити», который набирает обороты.

«Ман Сити» Пепа Гвардиолы понемногу приходит в чувство. Если удастся выиграть, то серия побед будет насчитывать уже 4 поединка. Ранее «горожане» обыграли «Лестер» (2:0) и «Вест Хэм» (4:1). 11 января гости разгромили 8:0 «Солфорд» в Кубке Англии.

Календарь и таблица АПЛ

В таблице расклад такой: у «Брентфорда» 27 очков и 11-е место, у «Ман Сити» 34 пункта и 6-я позиция.

Прогнозы и ставки

«Ман Сити» имеет шанс побороться за возвращение в зону еврокубков. В первом круге гости выиграли 2:1. Это была их третья победа подряд над «Брентфордом» в очной серии.

Букмекеры на стороне «горожан»: 5.00 на победу «пчел», 1.65 на победу «манкунианцев».

Аналитики сайта LiveSport.Ru не сомневаются в успехе «Сити» и ставят на него. На что именно они ставят, можно узнать в их прогнозе.

не сомневаются в успехе «Сити» и ставят на него. На что именно они ставят, можно узнать в их прогнозе. Прогноз от ИИ: «Ман Сити» выиграет со счетом 3:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити», стартовые составы и статистику команд на сайте LiveCup.Run.

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