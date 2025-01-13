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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    Рожков ответил на вопрос о возможном переходе в московское «Динамо»

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    Крайний защитник «Рубина» Илья Рожков прокомментировал слухи о своем возможном переходе в московское «Динамо».

    Илья Рожков
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    Илья Рожков

    «Что касается перехода в "Динамо" или топ-клуб, я переподписал контракт с "Рубином". Сейчас думаю только о нем», — сказал Рожков «Чемпионату».

    Недавно появилась информация об уходе 19-летнего защитника в стан бело-голубых. Для этого ему необходимо выкупить свой контракт за € 3 млн и после этого подписать контракт с «Динамо».

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    В этом сезоне Рожков стал ключевым игроком казанского клуба, всего провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в € 1,2 млн.

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