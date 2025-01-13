Рожков ответил на вопрос о возможном переходе в московское «Динамо»

Крайний защитник «Рубина»прокомментировал слухи о своем возможном переходе в московское

«Что касается перехода в "Динамо" или топ-клуб, я переподписал контракт с "Рубином". Сейчас думаю только о нем», — сказал Рожков «Чемпионату».

Недавно появилась информация об уходе 19-летнего защитника в стан бело-голубых. Для этого ему необходимо выкупить свой контракт за € 3 млн и после этого подписать контракт с «Динамо».

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В этом сезоне Рожков стал ключевым игроком казанского клуба, всего провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в € 1,2 млн.