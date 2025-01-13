«Реал Сосьедад» проведет второй матч в новом году. Ранее хозяева сыграли с «Понферрадиной» в Кубке Испании и обыграли соперника со счетом 2:0. Что касается чемпионата, то в нем «Сосьедад» не смог выиграть в последних двух матчах. В прошлом туре клуб на выезде проиграл 0:2 «Сельте». Сыграв в общей сложности 18 матчей, «Реал Сосьедад» набрал 25 очков и занимает 8-е место.
«Вильяррел» после 18 игр занимает 5-ю позицию. У него в активе на 5 пунктов больше. В прошлом туре «желтая субмарина» разгромила 5:2 «Леганес» и тем самым прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию в турнире.
Прогнозы и ставки
Нужно учитывать, что «Реал Сосьедад» хорошо играет дома. На своем поле хозяева не проигрывают 5 поединков — 4 победы и ничья. При этом в каждом из пяти случаев они ни разу не пропустили. Последнюю очную встречу соперники провели в Сан-Себастьяне и «Вильярреал» выиграл 3:1.
- Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад»: 2.15 на победу хозяев, 3.45 на ничью, 3.65 на «Вильярреал».
- Эксперты LiveSport.Ru ждут от команд равной игры. Прогноз аналитиков можно узнать здесь.
- ИИ прогнозирует минимальную победу «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» смотрите на сайте LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету