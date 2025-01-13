13 января в Сан-Себастьянеприметв рамках матчах 19-го тура испанской Примеры. Начало игры в 23:00 по мск.

«Реал Сосьедад» проведет второй матч в новом году. Ранее хозяева сыграли с «Понферрадиной» в Кубке Испании и обыграли соперника со счетом 2:0. Что касается чемпионата, то в нем «Сосьедад» не смог выиграть в последних двух матчах. В прошлом туре клуб на выезде проиграл 0:2 «Сельте». Сыграв в общей сложности 18 матчей, «Реал Сосьедад» набрал 25 очков и занимает 8-е место.

«Вильяррел» после 18 игр занимает 5-ю позицию. У него в активе на 5 пунктов больше. В прошлом туре «желтая субмарина» разгромила 5:2 «Леганес» и тем самым прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию в турнире.

Прогнозы и ставки

Нужно учитывать, что «Реал Сосьедад» хорошо играет дома. На своем поле хозяева не проигрывают 5 поединков — 4 победы и ничья. При этом в каждом из пяти случаев они ни разу не пропустили. Последнюю очную встречу соперники провели в Сан-Себастьяне и «Вильярреал» выиграл 3:1.

Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад»: 2.15 на победу хозяев, 3.45 на ничью, 3.65 на «Вильярреал».

Эксперты LiveSport.Ru ждут от команд равной игры. Прогноз аналитиков можно узнать здесь.

ждут от команд равной игры. Прогноз аналитиков можно узнать здесь. ИИ прогнозирует минимальную победу «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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