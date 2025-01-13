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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    «Ростех» требует от «Крыльев Советов» вернуть долг в размере около миллиарда рублей

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    «РТ-Капитал», дочерняя компания «Ростеха», направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Сумма долга «Крыльев Советов» составляет 897 миллионов рублей, а основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 году.

    «"РТ-Капитал" последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах.

    Компания ежегодно подтверждала статус долга перед российской Премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

    "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью. С учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

    С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке», — говорится в заявлении корпорации.

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    • Напомним, ранее «Крылья Советов» назвали новый состав совета директоров.

    «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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