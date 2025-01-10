«Крылья Советов» назвали новый состав совета директоров

сообщили о результатах собрания акционеров клуба.

«Сегодня состоялось собрание акционеров ПФК "Крылья Советов", в рамках которого был утвержден новый состав совета директоров , в который вошли: Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов, Дмитрий Яковлев.

В ближайшее время состоится заседание совета директоров ПФК "Крылья Советов" в новом составе. На нём будет избран новый председатель совета директоров клуба», — говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин покинет пост главного тренера «Крыльев Советов» во время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.