Газзаев: Нынешняя «Барселона» идет к становлению по-настоящему великой команды

Экс-наставник ЦСКАвысказался об игре «Барселоны» в нынешнем сезоне. 12 января каталонский клуб победил «Реал» в финале Суперкубка Испании.

«Нынешняя "Барселона" идет к становлению по-настоящему великой команды. Она демонстрирует высочайший уровень с одной из величайших команд уже дважды в этом сезоне, а таких случайностей не может быть, это зарождающаяся закономерность.

По моему мнению, сегодня "Барселона" идет по более правильному пути развития, нежели "Реал Мадрид". Сливочные часто играют за счет невероятных индивидуальных качеств, в то время как у сине-гранатовых есть четкая концепция игры, от которой они не отходят и которую стараются развивать. Конечно, у них есть поражения, даже с заведомо более слабыми соперниками, но они от своего стиля не отходят, а лишь усовершенствуют его. Я считаю, что "Барселона" — это команда будущего. Они в который раз обыгрывают соперников за счет четко выстроенной структуры игры, поэтому мы увидели такой результат», — сказал Газзаев «СЭ».

«Барселона» ранее в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании.