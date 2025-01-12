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    ПСЖ — «Сент-Этьен»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В поединке 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на «Парк-Де Пренс» примет «Сент-Этьен». Встреча состоится 12 января в 22:45 по мск.

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    «Парижане» продолжат побеждать и уже собрали серию из пяти побед. Последний матч в Лиге 1 был у хозяев 18 декабря, когда они обыграли 4:2 «Монако». Это позволило им набрать 40 очков и сохранить 4-очковый разрыв с «Марселем». 5 января ПСЖ встретился с «Монако» в рамках Суперкубка Франции. «Красно-синим» удалось взять трофей благодаря точному удару Усмана Дембеле.

    «Сент-Этьен» сыграл 4 января в Лиге 1 и сумел добыть победу над «Реймсом» со счетом 4:1. Она позволила гостям прервать их серию поражений из четырех встреч. Кроме того, «Сент-Этьен» увеличил отрыв от зоны вылета, однако пока что клуб находится в зоне плей-офф на вылет с 16 баллами на счету.

    Прогнозы и ставки

    История противостояний говорит в пользу ПСЖ. «Парижане» практически каждый раз побеждают.

    • Понимая это, букмекеры практически не оставляют никаких шансов «Сент-Этьену». Коэффициенты составляют 1.08 и 26.0 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что гости смогут избежать полного разгрома, но не поражения. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект сгенерировал результат 2:1 в пользу «парижан».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Сент-Этьен» и других поединков чемпионата Франции смотрите на сайте LiveCup.Run.

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