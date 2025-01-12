Гвардиола: Грилиш — особенный футболист

Джек Грилиш Фото: globallookpress.com
«Это особенный игрок. Он не из тех, кто забивает много голов, мы знаем это. Конечно, все зависит от него, если он продолжит хорошо выступать, воспользуется шансами, то будет играть», — цитирует Гвардиолу Optus Sport.
В матче Кубка Англии с «Солфорд Сити» (8:0) один из мячей в ворота соперника забил Грилиш. Его его первый гол с 2023 года.
В этом сезоне 29-летний хавбек редко появляется на поле. Известно, что в его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».