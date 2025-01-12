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    Гвардиола: Грилиш — особенный футболист

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника своей команды Джека Грилиша.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Это особенный игрок. Он не из тех, кто забивает много голов, мы знаем это. Конечно, все зависит от него, если он продолжит хорошо выступать, воспользуется шансами, то будет играть», — цитирует Гвардиолу Optus Sport.

    В матче Кубка Англии с «Солфорд Сити» (8:0) один из мячей в ворота соперника забил Грилиш. Его его первый гол с 2023 года.

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    В этом сезоне 29-летний хавбек редко появляется на поле. Известно, что в его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

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