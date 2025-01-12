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    «Штутгарт» минимально переиграл «Аугсбург»

    «Аугсбург» — «Штутгарт»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на выезде переиграл «Аугсбург» со счетом 1:0.

    Дениз Ундав
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    Дениз Ундав

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Дениз Ундав на 65-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Штутгарт 0:1
    Гол: 0:1 Дениз Ундав (66') Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр (Noahkai Banks, 29'), Роберт Гумни (Henri Koudossou, 73'), Димитрис Яннулис, Фрэнк Аниика (Арне Майер, 73'), Кристиян Якич, Эльвис Реджбечай, Алексис Клод-Морис (Фредрик Йенсен, 84'), Самюэль Эссенде (Филлип Тиц, 73') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Максимилиан Миттельштадт (Рамон Хендрикс, 76'), Юлиан Хабот, Антони Руо, Крис Фюрих (Джейми Левелинг, 76'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Ник Вольтемаде (Янник Кайтель, 87'), Эрмедин Демирович (Дениз Ундав, 61'), Энцо Мийо (Якоб Бруун Ларсен, 61') Предупреждения: Фрэнк Аниика (15'), Кристиян Якич (45 + 1'), Крислен Матсима (67'), Юлиан Хабот (67'), Джеффри Гауэлеу (73'), Эльвис Реджбечай (74')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Штутгарт» смог набрать 26 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Аугсбурга» осталось 16 баллов и 13-я строчка.

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