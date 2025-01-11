Слот: Разница в уровне сыграла решающую роль

Главный тренервысказался о победе над(4:0) в Кубке Англии.

«Следует отдать им должное, они, думаю, сумели продемонстрировать свой стиль, и это похвально. Они играли в том же стиле, что и всегда. В конце концов, конечно, разница в уровне сыграла решающую роль, но следует похвалить соперника за то, как он себя сегодня проявил.

Трент провел не лучший матч против "Манчестер Юнайтед", но в остальной части сезона был очень хорош. Мне понравилась и сегодняшняя его игра. Наши болельщики всегда его поддерживали. Один раз он сыграл не очень хорошо, и фанаты отреагировали на это. Если Трент просто будет играть так, как мы ожидаем, то будет пользоваться поддержкой.

Для Кьезы первый гол это хороший первый шаг, но, как бы мне ни нравилась игра "Аккрингтона", речь идет о команде из 4-й лиги. Хорошо, что Федерико вернулся, он действовал остро, но давайте не будем заходить слишком далеко», — приводит слова Слота BBC.

Таким образом, «Ливерпуль» смог пробиться в 1/16 финала английского Кубка.