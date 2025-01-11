«Осер» — «Лилль»: счет матча 0:0, обзор

В матче 17-го тура французской Лиги 1поделили очки.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга. В составе хозяев на 56-й минуте был удален Пол Джоли, а спустя две минуты Джонатан Дэвид из «Лилля» нереализовал пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Лилль 0:0 Осер: Тео Де Персен, Синали Дьоманде, Жубал, Клеман Акпа, Поль Жоли, Гидеон Менса, Элиша Овусу, Ассан Диуссе (Хан-Ноа Массенго, 65'), Хамед Траоре Жуниор (Флориан Ай, 90'), Гаэтан Перрен (Тио Бэр, 90'), Лассин Синайоко (Адо Онаиву, 88') Лилль: Люка Шевалье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Айсса Манди (Тома Мёнье, 78'), Хакон-Арнар Харальдссон, Айюб Буадди (Анхель Гомес, 68'), Реми Кабелла (Мохамед Байо, 84'), Бенжамен Андре, Андре Гомеш (Осам Сахрауи, 78'), Джонатан Дэвид, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 68') Предупреждения: Бенжамен Андре (12'), Джонатан Дэвид (15'), Андре Гомеш (55'), Алешандро Рибейро (90 + 8') Удаление: Поль Жоли (56')

Календарь и таблица Лиги 1

В активе «Лилля» теперь 29 очков и четвертое место. На счету «Осера» 22 балла и девятая строчка.