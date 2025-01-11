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    «Осер» и «Лилль» сыграли вничью

    «Осер» — «Лилль»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Осер» и «Лилль» поделили очки.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга. В составе хозяев на 56-й минуте был удален Пол Джоли, а спустя две минуты Джонатан Дэвид из «Лилля» нереализовал пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Осер — Лилль 0:0
    Осер: Тео Де Персен, Синали Дьоманде, Жубал, Клеман Акпа, Поль Жоли, Гидеон Менса, Элиша Овусу, Ассан Диуссе (Хан-Ноа Массенго, 65'), Хамед Траоре Жуниор (Флориан Ай, 90'), Гаэтан Перрен (Тио Бэр, 90'), Лассин Синайоко (Адо Онаиву, 88') Лилль: Люка Шевалье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Айсса Манди (Тома Мёнье, 78'), Хакон-Арнар Харальдссон, Айюб Буадди (Анхель Гомес, 68'), Реми Кабелла (Мохамед Байо, 84'), Бенжамен Андре, Андре Гомеш (Осам Сахрауи, 78'), Джонатан Дэвид, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 68') Предупреждения: Бенжамен Андре (12'), Джонатан Дэвид (15'), Андре Гомеш (55'), Алешандро Рибейро (90 + 8') Удаление: Поль Жоли (56')

    Календарь и таблица Лиги 1

    В активе «Лилля» теперь 29 очков и четвертое место. На счету «Осера» 22 балла и девятая строчка.

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